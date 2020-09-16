СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Школьное питание, визит исландского посла, ремонты улиц и дворов областного центра, а так же фестиваль уличного искусства прошёл в режиме онлайн.

Какие продукты используются для приготовления еды детям? Как готовые блюда попадают на стол к школьникам? Есть ли в тефтелях мясо? Такие вопросы задали родители главе администрации Мурманска на онлайн-собрании по вопросам организации питания школьников. Мнение по поводу качества продукции разделились: кто-то оценил его на «отлично», а кому-то еда в образовательных организациях кажется невкусной.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».