СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Осень пришла в Мурманск. Городские парки и скверы оделись пестрым и ярким нарядом листьев. Дни становятся короче, дождей всё больше. Но эти погодные перемены не останавливают темпы работ по реконструкции зон отдыха.

Завершают строители и обновление дворов, как полноценные, так и ямочные ремонты дорог.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».