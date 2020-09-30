СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Часть дома на улице Свердлова в Мурманске, разрушенного взрывом бытового газа, восстановили. Сейчас в квартирах проводятся отделочные работы. До дня выдачи ключей мурманчанам от восстановленных квартир осталось не так много времени.

В скором времени должны завершить и обновление стадиона рядом с мурманской гимназией № 9. Принимать объект будут со всей строгостью, как и объекты дорожной сети и реконструированные придомовые территории в ряде дворов областного центра.

А вот ремонт детской библиотеки на проспекте Ленина уже завершили, гостей здесь теперь встречает робот Федя, а само учреждение стало модельным. Что это значит, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».