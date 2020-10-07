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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.20 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске торжественно открыли два памятника -  воинам Полярной дивизии и «Паруса мечты». Но концептуально разные мемориалы объединяет одно - они установлены ко Дню рождения города-героя.

Что ещё сделано к празднику, как его отметили мурманчане в этом году, рассказывают и показывают журналисты «Арктик-ТВ»  в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».  

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