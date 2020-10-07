СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске торжественно открыли два памятника - воинам Полярной дивизии и «Паруса мечты». Но концептуально разные мемориалы объединяет одно - они установлены ко Дню рождения города-героя.

Что ещё сделано к празднику, как его отметили мурманчане в этом году, рассказывают и показывают журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».