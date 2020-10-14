СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Бюджет города Мурманска, потерявший часть доходов из-за пандемии, требует принятия антикризисных решений. Несмотря на то, что насколько депутатов горсовета находятся в настоящее время больничном, народные избранники собрались на заседание Совета депутатов, чтобы обсудить вопрос вывода казны из финансовой ямы.

Но есть в городе и проблемы текущие – это завершение ремонтной кампании, проверки качества выполненных работ. Есть поводы и радостные, например, открытие сквера.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».