СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Город-герой Мурманск отметил 76-ю годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Несмотря на пандемию, в областном центре провели акцию «Вахта памяти», возложили цветы к мемориалам погибшим солдатам.

Праздничные мероприятия совпали с радостными для жителей Заполярья событиями: на этой неделе в порт Мурманска зашёл барк «Седов», экспедиция парусника по Севморпути тоже была посвящена большой дате – 75-летию Победы. За несколько дней, что есть у экипажа парусника, моряки смогут отдохнуть от морской качки и осмотреть достопримечательности Мурманска, который с момента последнего визита барка в августе прошлого года преобразился.

Подробно обо всех этих событиях расскажут и покажут журналисты телередакции «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».