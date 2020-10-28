СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Власти города Мурманска занимаются приёмкой дворов, в которых летом проходили большие работы по ремонту и реконструкции. Во время этих визитов руководители города встречаются с мурманчанами, чтобы лучше узнать их предложения по ремонтам на будущий год, который так же как этот не обещает быть лёгким из-за затянувшейся пандемии.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».