СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готовится к предстоящему в 2021 году ремонтному сезону, поэтому глава администрации областного центра встречается с участниками проекта благоустройства, обсуждает с мурманчанами, чтобы они хотели видеть в своих дворах.

В городе продолжают строить два детских сада, очищать муниципалитет от несанкционированных свалок. Комплекс «Авангард», несмотря на пандемию, открыт для посетителей, а ДК Первомайский поменяет свой внешний облик, станет теплее и уютнее.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».