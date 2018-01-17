СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Светлые новости, а также новости полезные. Мурманск вышел из полярной ночи и увидел первый рассвет. Среди долгожданных встреч - и встреча с тульскими врачами, которые дарят надежду северным ребятишкам. Хорошие новости ждут спортсменов, а также всех неравнодушных мурманчан, которые ратуют за благоустройство родного города. Подробности - в программе «Мурманск. Городские хроники».

Мурманская детская клиническая больница снова принимает специалистов из Тулы. Специальная методика, разработанная тульскими врачами Института клинической реабилитологии, направлена на лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и даёт шанс значительно улучшить их состояние.

- Особенность нашей технологии такова, что позволяет нам оперировать детей без разрезов кожи, мягких тканей, не применяя гипсовые мобилизации, - поясняет Андрей Черешнев, главный врач Института клинической реабилитологии (г.Тула), - поэтому дети в ранние сроки в домашних условиях быстрее восстанавливаются.

Тульскими специалистами уже оказана помощь более чем 100 северянам. После прошлых визитов бригады врачей многие дети стали ходить: кто-то с посторонней помощью, а кто-то самостоятельно. Родители маленьких пациентов очень довольны результатами проделанной работы врачей.

Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» успешно работает в Мурманске с 2012 года. В ней принимают участие предприятия и организации области, а также все неравнодушные жители города. Основная цель проекта - помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. В боксы в форме сердец, расположенных на предприятиях, в учреждениях и торговых точках, люди кладут свои средства.

- За 5 лет мы собрали 13 миллионов рублей. И, конечно, сегодня, побывав в этой детской больнице, мы увидели детей, увидели родителей, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, - которым оказывается большая помощь.

На базе Мурманской детской клинической больницы тульские специалисты проконсультировали маленьких пациентов. И уже приступили к операциям, которых ждут 26 юных мурманчан.

А среди светлых новостей нашего выпуска - ещё одно событие - встреча первого рассвета. Окончание полярной ночи и появление солнца всегда особое, радостное событие для всех жителей Заполярья. По доброй традиции 11 января всех желающих приглашают на ежегодную акцию «Первый рассвет», посвященную завершению полярной ночи, которая продолжалась на широте Мурманска в течение 40 дней.

Акция «Первый рассвет» стартовала в Мурманске в 2007 году. И с тех пор ежегодно горожане и гости из области, других городов России и даже стран встречают солнце вместе. Для гостьи из Таиланда, например, где большую часть года жарит светило, радость северян получасовому восходу в диковинку.

- Я слышала, что вашем городе празднуют появление солнца, для меня это интересно, потому что я из той страны, где солнце светит каждый день, - говорит Пойана Симантара, туристка. - Меня это удивляет, я хочу увидеть как вы отмечаете это событие.

Всем энтузиастам, которые пришли встретить первый рассвет, по традиции вручили памятные значки. В ожидании появления солнца люди согревались чаем, пели песни и плясали.

Солнце появилось над горизонтом вовремя - в 12.39. Ясная погода и чистое небо позволили увидеть его первые лучи и приветствовать их стихотворными произведениями.

Участники акции оставались на сопке ещё долгое время, делясь впечатлениями от увиденного.

А для того чтобы поддержать своё здоровье и укрепить иммунитет во время выхода из полярной ночи, достаточно съесть всего три капсулы рыбьего жира в день и регулярно заниматься физкультурой. Юные северяне уже не первый год следуют этим простым правилам и участвуют в оздоровительной кампании. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила садик № 19 с вкусным названием «Брусничка» и убедилась в чудодейственности методов оздоровления.

Полярная ночь в Мурманске наконец подошла к концу. Для всех северян это, несомненно, долгожданный момент, но в тоже время и не самый лёгкий. Чтобы укрепить иммунитет юных жителей Заполярья, в детских садах вновь начали оздоровительную кампанию, которая включает в себя комплекс мероприятий. В их числе: занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе и массаж специальными колючими мячиками, который дети учатся делать себе сами. Все занятия проходят в игровой форме!

Такие занятия – отличная профилактика плоскостопия. Они укрепляют мышцы ног и ступней, а упражнения для рук развивают мелкую моторику. Воспитатели детского сада уверены, что эти навыки пригодятся ребятам в будущем, а пока необычная физкультура поможет детям преодолеть выход из полярной ночи.

- Благодаря тому, что у нас прекрасно организованы физкультурные, музыкальные занятия, разнообразные игровые мероприятия с детьми, прогулки на улице, что способствует повышению двигательной активности детей в группе, - говорит Ирина Павлова, заведующая детским садом № 19 «Брусничка». - Детишки становятся жизнерадостными и активными. У них повышается иммунитет, они меньше болеют.

Помимо усиленных занятий физкультурой ребятам изменили и рацион питания. Уже седьмой год подряд, с обязательного согласия родителей, юные северяне принимают рыбий жир трижды в день. Детский сад «Брусничка» посещают 308 дошколят - витамины принимает каждый ребёнок.

- Детям очень нравится, потому что капсулы с жиром яркого цвета, - говорит Валентина Михайлова, старшая медсестра детского сада № 19 «Брусничка». – У них приятный вкус и запах. Когда открываешь баночку, то капсулы пахнут или киви, или бананом, или апельсином.

Чтобы быстрее восстановится после долгой полярной ночи, врачи рекомендуют всем взрослым брать пример с юных северян: вспомнить о зарядке, проводить больше времени на свежем воздухе и включить в свой рацион рыбий жир и другие витамины.

Подспорьем в укреплении здоровья являются и спортивные занятия. Поэтому спорткомплекс «Авангард» пользуется огромной популярностью у горожан. Каждый год его посещают несколько тысяч северян.

Напомним, реконструкция началась здесь в 2014 году. За несколько лет в спорткомплексе отремонтировали кровлю, фасад, привели в порядок систему водоподготовки. Раздевалки, большой и малый спортивный залы, административное крыло и бассейн тоже обновили.

- Я после ремонта тут впервые. Честно говоря, я впечатлён, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов г.Мурманска. - Впечатлён, начиная вот с малой чаши, заканчивая бассейном. Здесь хорошие условия. Прекрасно всё сделано в большом зале для игры в футбол и баскетбол. Очень достойный комплекс для города Мурманска.

Работа проделана большая, однако, у народных избранников и руководства спортивного комплекса остались ещё грандиозные задумки. К концу 2018 года тут планируют открыть полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. «На спорткомплексе мы планируем построить футбольное поле с беговыми дорожками и возможностью заливки четырёхсотметровой конькобежной трассы, - рассказывает Сергей Негода, директор спортивного комплекса «Авангард». - Мы планируем открыть кружки фигурного катания, хоккея и конькобежные».

Размер футбольного поля будет соизмерим с полем Центрального стадиона профсоюзов. Вот только к строительству, возможно, смогут специалисты приступить только после подписания всех необходимых документов.

Обычно зимой все строительные работы стараются свернуть, составляя возведение новых объектов инфраструктуры на лето. Но это не значит, что строить нельзя. Городские власти закончили возведение лестницы между ярусами домов на Верхнеростинском шоссе. Теперь местным жителям не придётся лазать по склонам сопок или обходить половину микрорайона, чтобы добраться домой.

Молодые и отчаянные обычно умудрялись здесь подниматься и без лестницы, но человеку пожилому взять штурмом склон, чтобы сократить дорогу домой, было не по силам, да и вряд ли пришло бы это им в голову. Возможно, глядя на смельчаков, у обычных людей и возникла идея об установке лестницы между домами на улице Кильдинской и Верхнеростинским шоссе. Благодаря обращениям граждан сюда пришли строители, и объект наконец-то открыли.

- Те лестницы, которые были при застройке этого района построены по проекту, были выпилены и поддерживаются в рабочем состоянии, - заметил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск. – Но жизнь идёт, натаптываются новые пути. Эта лестница нужна, она построена по обращениям граждан.

Создать на таком крутом склоне ступеньки из бетона было бы технически сложно. Да и, по словам городских властей, основательные конструкции не выдерживают жёсткой уборки и перепадов температур – крошатся. Преимущества деревянной лестницы в лёгкости её эксплуатации. За короткий срок можно починить сломанную ступеньку, а то и вовсе заменить пролёт. На новом объекте смущает только одно, строители как-то небрежно раскидали по территории остатки стройматериалов.

- Довольно много строительного мусора здесь. Объект ещё не закончен, но подрядчику выдано предписание, чтобы прибрать строительную площадку, убрать лишний материал, - пояснил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – В зимний период подрядчик будет содержать эту лестницу в нормативном состоянии: чистить от снега и подсыпать подходы к ней.

А вот оснащение лестницы нареканий не вызывает - перила установлены явно с большим запасом прочности и нужно постараться, чтобы сломать толстые трубы конструкций. Не менее солидно выглядят и пандусы. Позаботились инженеры и о тех, кто, шагая вверх, устанет. Для отдыха на площадках установлены скамейки. От нового инфраструктурного объекта пострадают только школьники, облюбовавшие это место в качестве естественной снежной горки.

Городские власти постоянно интересуются мнением мурманчан. Свои идеи, предложения по объектам, которые следует включить в программу формирования комфортной городской среды на 2018 год, можно выразить в письменной форме на специальных бланках с указанием персональных данных. 17 урн для сбора предложений размещены в управлениях Октябрьского, Ленинского и Первомайского округов, в библиотеках. О точном их размещении можно узнать на сайте городской администрации.

Комиссия, в состав которой включены представители общественности и активисты из различных сфер, будет учитывать, насколько предложенная идея учитывает интересы всех горожан. Решение примут с помощью голосования. Наибольшие шансы у предложений по улучшению общественных зон отдыха и парков, установке памятников. Стоит поторопиться, так как точки сбора будут работать до 9 февраля.

- Нужно выбирать места, где смогут отдохнуть большее количество горожан, - отметила Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска.

В рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году в Мурманске приведут в порядок дворы, жители которых корректно подали заявки в сентябре прошлого года.

Комфорт жизни в городе во многом зависит не только от работ по благоустройству, но и от ежедневной заботы о домах и дворах сотрудников управляющих компаний. Например, в одном из дворов Ленинского округа состоялась очередная проверка, во время которой участники рейда оценили, как коммунальщики отреагировали на предписания, сделанные ещё во время праздников.

Двор в районе дома № 78 по проспекту Героев-североморцев не хуже и не лучше остальных в Ленинском районе - золотая середина. Например, снег представители управляющей компании с дороги здесь убрали, но не вывезли. Так что сугроб, рядом с которым местные жители уже проложили тропинку, возвышается на обочине. Если бы горка была повыше, то местная детвора наверняка бы облюбовала его для игр. Но детям не повезло, к тому же скоро снежный завал должны ликвидировать.

- Я думаю, дней десять и мы справимся, а может быть и раньше, - сообщила проверяющим Наталья Дерид, заместитель генерального директора УК «Севжилсервис».

Утилизация снега - головная боль для всех коммунальных служб. И дело даже не в технике, способной выполнить такие работы, а непосредственно в подрядчиках, которые могут утилизировать замерзшие осадки.

Что же касается остальных замечаний, то местные управленцы сферы ЖКХ постарались оперативно реагировать на них. Дворники, где это нужно, посыпали лестницы и сбили сосульки. Но как-то странно: в некоторых местах наледь по-прежнему угрожающе свисает с кровли. Быть может, организации снова не могут поделить зону ответственности?

- К сожалению не все управляющие организации подошли к этому вопросу со всей долей ответственности, - считает Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ управления Ленинского округа г.Мурманска. - Были выявлены нарушения. За новогодние праздники 12 материалов было направлено в отдел по контролю для составления протоколов.

Самые проблемные дворы Ленинского района, по словам представителей администрации, находятся в Росте и на улице Чумбарова–Лучинского.

И работа управляющих компаний здесь на пристальном контроле. О новых рейдах журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в следующих выпусках программы «Мурманск. Городские хроники».