СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Обновлению учебных заведений власти Мурманска уделяют особое внимание. Например, в настоящее время полным ходом идёт реконструкция первой мурманской школы.

Сейчас подводят черту под ремонтом во дворах и намечают планы на будущий год. Чтобы у жителей, подавших заявку и получивших одобрение, возникало меньше вопросов относительно обновления придомовых территорий, специалисты администрации организуют встречи с собственниками МКД.

А тем временем в центре Мурманска устанавливают главное новогоднее украшение столицы Заполярья. Подробно обо всём расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».