День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.20 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманске открыли, пожалуй, самую необычную игровую площадку. На месте пустыря на улице Олега Коршевого появился сквер, а пловцы из Мурманска приняли участие в Черноморской эстафете – это спортивное событие было посвящено юбилею Великой Победы.
Несмотря на пандемию, в столице Заполярья запустили конкурсы «Студенческая среда» и «Студент года», а предпринимателям, тем, кому в это непростое время нужна поддержка, дали гранты.
Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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