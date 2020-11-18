СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске открыли, пожалуй, самую необычную игровую площадку. На месте пустыря на улице Олега Коршевого появился сквер, а пловцы из Мурманска приняли участие в Черноморской эстафете – это спортивное событие было посвящено юбилею Великой Победы.

Несмотря на пандемию, в столице Заполярья запустили конкурсы «Студенческая среда» и «Студент года», а предпринимателям, тем, кому в это непростое время нужна поддержка, дали гранты.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».