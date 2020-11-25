СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Фасадам школ и детских садов городские власти Мурманска в последнее время уделяют особое внимание. Внешний вид образовательных учреждений не только приводят в порядок, но и утепляют стены, как это, например, произошло в мурманской школе №36.

Радует жителей областного центра и ремонт во дворах. Внимание при этом власти уделяют освещению и удобству передвижения пешеходов.

Недавно в Мурманске представили комплексную схему организации дорожного движения.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».