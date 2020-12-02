СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске начали делать пластиковую тротуарную плитку, способную выдерживать невероятные, по сравнению с бетонной, нагрузки. Необычное производство посетил глава администрации Мурманска.

А глава муниципального образования город Мурманск оценил ход строительства детского сада на улице Орликовой и пожурил подрядчиков, делавших ремонт микрорайона улице Генералова.

Об этом и многом другом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новой программе «Мурманск. Городские хроники».