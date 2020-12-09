СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Без рабочих специальностей в современном мире не обойтись. Да и навыки электрика, автомеханика или повара, наверняка пригодятся в жизни. А ведь в Мурманске получить профессию можно, будучи ещё школьником. Центр «ПрофСтарт» помогает ученикам определиться с выбором.

Знания, полученные здесь, могут пригодиться, например, в работе на предприятии «Электротранспорт», которое недавно обустроило в Ленинском округе Мурманска новую диспетчерскую для отдыха водителей и кондукторов.

А в Первомайском округе полным ходом идёт строительство детского сада, учреждение возводят на улице Достоевского. Говорят, садик будет просто сказочным, внутри установят даже лифт.

Сказочными можно назвать и украшения города к предстоящим праздникам.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».