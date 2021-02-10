СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

К снегопадам жители Мурманска, несмотря на северную закалку и, как кажется на первый взгляд, привычность такого природного явления, оказались не готовы. Аварии на дорогах и сугробы в некоторых дворах тому хорошее подтверждение.

Понятно, что убрать с магистралей и проездов месячную норму осадков дело непростое, так что запасаемся терпением. Снегопадам, конечно всё равно на пандемию и её последствия, в отличие от людей.

Статистика заболеваемости день ото дня радует снижем числа заболевших. Но легче от этого не становится, ведь как и прежде от COVIDа умирают люди и далеко не безвестные. В их числе актёр и поэт Сергей Гронский, а чуть позже пришло сообщение о смерти Михаил Орешеты, который не болел коронавирусом, в этот момент краевед был в одиночном походе на Партизанском острове.

Обо всём по порядку и подробно расскажут и покажут корреспонденты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».