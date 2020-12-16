День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.20 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»
Начинающие актеры детской театральной школы, несмотря на пандемию, умудряются репетировать. В учреждении начали транслировать свои выступления в Интернете.
В онлайн-формате состоялся и кубок по играм «Что? Где? Когда?», организованный к юбилею мурманской команды знатоков «Норманны».
Об этом и многом другом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Александр
15.12.20 10:29
Для возрождения ВУЗа нужно сначала поставить грамотного руководителя. А не то, кто сейчас его возглавляет.
Комментарий к новости:Барк «Седов» могут вернуть Мурманскому государственному техническому университету
Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Скоро в эфире22:00«Всё, что нам нужно...». Художественный сериал, 3 серия (12+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще соглашаться на «чёрную» зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 14 копеек, доллар теряет почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Минимальный по России рост платы за коммунальные услуги – в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом