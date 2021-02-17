СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Хорошо, когда душа танцует, например, танго. А ещё лучше, когда вы сами с партнершей кружитесь в ритме горячего латиноамериканского танца. Тогда вам будет гораздо проще воспринимать мелкие житейские неурядицы, в том числе комиссию при оплате услуг ЖКХ, меньше будут расстраивать и пришедшие в регион морозы, из-за которых отменили «Лыжню России».

Подробнее о последних событиях в городе-герое расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».