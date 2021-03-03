СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Мурманск, мягко говоря, утопает в снежной каше. Если вы помните прошлые годы, то тогда было ещё ничего, а вот сейчас. Понятно, что ситуация не везде плачевна и далеко не всегда равноценна плоха, и нужно дать коммунальщикам, речь прежде всего об управляющих компаниях, время на уборку снега, которого навалило больше нормы.

Но когда во дворах раз за разом застревают автомобили, а люди ломают ноги в сугробах, многие теряют терпение. Ещё хуже приходится водителям мусоровозов и грузовичков, которым необходимо заезжать на придомовые территории.

На фоне борьбы со стихией как-то потерялся визит в регион шефа Ивлева, и многие другие связанные с областным центром события.

Журналисты «Арктик-ТВ» обо всём этом подробно расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».