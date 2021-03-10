СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Хочется весны со всеми вытекающими – теплой погодой, цветущими деревьями и зелёной травой на газонах в парках. Но Мурманск не такой, весна фактическая, а не календарная, к нам придёт только в мае. Осталось ждать месяца два, а пока за окном морозно.

Это, впрочем, не помешало жителям Мурманска ярко отметить Международный женский день, пожалуй, главный весенний праздник. Самые оригинальные мужчины в этот день повели своих дам на ярмарку. И даже коммунистки в этот день решили отложить красные флаги в сторону… Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».