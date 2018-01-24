СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Каким мы хотим видеть родной город? Что для нас – чувствовать себя комфортно? На что стоит обратить внимание городским властям? Об этом стоит задуматься каждому мурманчанину, ведь благодаря задумкам жителей столицы Заполярья наш город может меняться. О благоустройстве Мурманска журналисты «Арктик-ТВ» рассказывают в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

Помните новогодние и рождественские гуляния? Они прошли в областном центре с размахом и надолго запомнились всем участникам. Настроение создавала и хорошая погода, и красота вокруг. Народные гуляния прошли у Семёновского озера - на обновленной зоне отдыха, отремонтированной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Мы рассказывали обо всех этапах реализации масштабного проекта реконструкции излюбленной зоны отдыха. И теперь готовы рассказывать о следующих шагах, которые будут сделаны на пути к масштабной цели – сделать Мурманск комфортным, удобным для каждого его жителя.

Но какие же проекты будут следующими? Городские власти, принимая решения, хотят услышать мурманчан и ориентироваться именно на их мнение. Свои мысли, какие объекты следует включить в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год можно выразить в письменной форме на специальных бланках. 17 урн для сбора предложений размещены в управлениях Октябрьского, Ленинского и Первомайского округов, в библиотеках. А в каких именно, можно узнать на сайте городской администрации.

Какие идеи есть у мурманчан? Пока идёт официальный сбор предложений, журналисты телеканала «Арктик-ТВ» попробовали собрать мнения земляков, а также узнать, какую оценку они дают программе благоустройства Мурманска и чувствуют ли они себя в родном городе комфортно:

- Да меня всё устраивает. У нас всё хорошо в городе.

- Вы знаете, я живу в Мурманске недавно, несколько месяцев. Меня всё устраивает, по сравнению с тем городом, где я жила, здесь всё обстоит лучше. - Парки нравятся, скверы нравятся, фонтаны нравятся. В центре редко бываю, но меня там все устраивает.

- Я в районе улицы Крупской живу, там есть озеро. Если бы парк там появился, было бы здорово.

- Мне кажется, надо больше озеленять город, всё-таки он у нас северный.

- Вы знаете, я в Мурманск приехал, когда он был ещё деревянный. Сейчас я просто в диком восторге. Надо отдать должное нашему градоначальству.

Где нужно разбить парк, а где установить памятники, артобъекты, скамейки – каждое предложение внимательно изучат. Важно, чтобы у вас были единомышленники, которые тоже мечтают о новом сквере или велосипедных дорожках. Наиболее интересные и популярные идеи будут реализованы уже в 2018 году.

Каждый понедельник активисты и организаторы проекта вынимают бюллетени. Всего за неделю акции только в одном пункте приёма - центральной городской библиотеке - собрали мнения 21 горожанина.

Горожане предлагают отремонтировать дворы, ведь город для всех нас начинается с родного дома. И это тоже часть проекта «Формирование комфортной городской среды». Мурманчане проводили собрания собственников и присылали в администрации свои решения по благоустройству территорий.

Задуманное будут реализовывать ближайшие несколько лет.