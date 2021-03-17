День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.21 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»
Ровно год назад наша жизнь кардинально изменилась! Как говорят, - на до и после. Речь конечно идёт о пандемии, которая повлияла на привычный уклад жизни большинства граждан.
Эпидемическая обстановка здесь кончено не при чём, но с этого года в Ленинском округе Мурманска начнёт меняться ситуация с горячей водой. Пока же, она, мягко говоря, пахнет тухлятиной. Чтобы решить проблему, придётся поработать…
Но не всегда труд высоко ценится, например, жители ряда домов на улице Орликовой недовольны строительством под «боком» детского сада, говорят, рабочие сузили единственную здесь дорогу и сильно шумят.
Подробно обо всём этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 2 копейки, доллар подрос на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала комплексная проверка обеспечения безопасности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию