СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Ровно год назад наша жизнь кардинально изменилась! Как говорят, - на до и после. Речь конечно идёт о пандемии, которая повлияла на привычный уклад жизни большинства граждан.

Эпидемическая обстановка здесь кончено не при чём, но с этого года в Ленинском округе Мурманска начнёт меняться ситуация с горячей водой. Пока же, она, мягко говоря, пахнет тухлятиной. Чтобы решить проблему, придётся поработать…

Но не всегда труд высоко ценится, например, жители ряда домов на улице Орликовой недовольны строительством под «боком» детского сада, говорят, рабочие сузили единственную здесь дорогу и сильно шумят.

Подробно обо всём этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».