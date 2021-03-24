СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Глава региона отчитался об итогах работы за два года. В одном из детских парков Мурманска распылили перцовый газ, а пенсионера из столицы Заполярья буквально обобрали ремонтники компьютерного сервиса.

Подробнее об этом и многом другом мы подробно расскажем в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».