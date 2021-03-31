СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Весна относительно рано пришла в Мурманск, снег тает буквально на глазах, стремительно превращаясь в лужи, а вода там, где сугробы не успели убрать, разливается наподобие миниатюрных озёр. Например, так произошло, да что там, год за годом в это время происходит, в одном из дворов на улице Шевченко. Жители вынуждены прыгать по деревянным паллетам, иначе домой не попадешь.

А вот на предприятии АО «Мурманэнергосбыт» к вероятным паводкам подошли серьёзно. Напомним, в прошлом году из берегов вышла речка Роста. И только оперативные действия специалистов МЭСа спасли Северную котельную от подступающей воды.

Оттепель внесла коррективы и в жемчужину Праздника Севера - лыжный марафон. Но эта проблема на фоне жизненной трагедии Розы Сапуновой кажется незначительной.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».