СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Проблема переселения северян из ветхого жилья в областном центре всё ещё актуальна. Ведь реновация города пока ведётся только на проектном уровне. Вот и жители улицы Мурманской ждут переезда из аварийной деревяшки, который проходит не совсем гладко.

Уровнем выше идут обсуждения о том, каким должен быть облик центра города - Пяти Углов и прилегающих к площади улиц. Так сказать, фасада Заполярной столицы, её лица. Хорошо хоть с чувством юмора у горожан все в порядке… они неплохо отметили День дурака.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».