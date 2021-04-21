СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Северный флот готовится к предстоящему празднованию Дня Победы. В небе над Мурманском отрабатываю воздушную часть парада военные лётчики. Готовят к торжественному событию и сам город, например, начали латать ямы на дорогах. Непривычно рано для наших широт.

Если верить прогнозам синоптиков, тёплая весна, которая установилась на севере, скоро сменится дождями, снегом и низкими температурами. Так что заделать все неровности у специалистов быстро, скорее всего, не получится.

Поговаривают, что скоро и непогода будет ощущаться меньше, ведь к изменению городского пространства привлекли экстравагантного дизайнера Артемия Лебедева. Всех секретов будущих преобразований центра муниципалитета столичный креативщих пока не раскрывает. Будем надеяться, что тяга к фаллическим символам в творчестве Лебедева обойдёт нас стороной.

А вот что точно неминуемо, так это закрытие горнолыжного сезона. В Мурманске с лыжами и сноубордами уже попрощались.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».