СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Мурманск готовится к празднованию Дня Победы, а школьники выбирают, чтобы им хотелось изменить в родном учебном заведении больше всего – столовую, библиотеку или актовый зал.

Многие ученики знают, что нужно защищать и оберегать животных. В помощи нуждаются и бездомные собаки. Проблему безнадзорных питомцев обсудил с зоозащитниками глава администрации.

Так же Евгений Никора поговорил с жителями Мурманска, выслушал и обещал помочь решить актуальные вопросы, а также вручил молодым семьям сертификаты на улучшение жилищных условий.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».