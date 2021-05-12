СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

9 мая празднование Дня Победы состоялось во всех населённых пунктах страны. Не исключение и Мурманск. Военные расчёты и колонны техники прошли по центральному проспекту города.

А до этого Мурманск готовили к празднику, убирали от песка и пыли и конечно украшали.

День Победы - один из главных праздников в России. Это не только радость заветной Победы, к которой советские войска шли через огонь и стужу, но и память о миллионах погибших как среди солдат, так и среди гражданского населения.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники»