СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Можно сказать, что В.И. Ленин теперь смотрит на то, как вокруг кипит работа. Строители приступили к реконструкции территории рядом с памятником вождю пролетариата, а на Ледокольном проезде возводят игровую площадку.

Дороги так же не без внимания рабочих. Улицу Буркова в этом году полностью обновят.

А ещё в Мурманске стало больше продуктовых магазинов. В областном центре состоялось открытие новой сети супермаркетов.

Подробнее обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».