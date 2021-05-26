СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Снегопад помешал провести праздничные мероприятия «Последний звонок» в центре Мурманска. Массовый праздники перенесли, но выпускники школ всё равно отметили окончание учебы в школах.

Во многих образовательных учреждениях этим летом заменят окна, чтобы детям было тепло и уютно.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».