СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Ремонты во дворах и на общегородских магистралях. Вместе с пришедшим в Мурманск летом за сезонные работы, кажется, взялись ещё плотнее. И это только начало, впрочем, это одна из тем для шуток.

В областном центре состоялся четверть финал региональной лиги КВН. Подробности в программе «Мурманск. Городские хроники».