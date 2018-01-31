СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Важное событие для Мурманска – здание кинотеатра Атлантика» продали за 50 миллионов рублей. Это дало возможность приобрести жилплощади для маневренного фонда, то есть, позаботиться о людях, которые попали в сложную ситуацию, оставшись без крыши над головой. Подробности в нашем новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

Когда-то «Атлантика», конечно, была в числе любимых мест проведения досуга мурманчан. В Первомайском районе большой и красивый кинотеатр был вне конкуренции. Вечера и выходные здесь проводили и семьи, и дружеские компании, и влюбленные пары. Подстраиваться приходилось только под афишу: зал один, а между сеансами разница минимум 2 часа. Но когда нет альтернативы – это не проблема. Однако время не стоит на месте, как и развитие индустрии кинотеатров. Все современные – стали многозальными и с возможностью смотреть фильмы в 3Д. Спрос рождает предложение. Когда в Первомайском районе появился кинотеатр «Мираж», по экономике «Атлантике» был нанесён серьёзный удар. Конкуренция оказалась беспощадна.