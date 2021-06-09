СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Уже этой осенью маленькие мурманчане смогут пойти в новый детский сад по улице Достоевского. Работ у подрядчика впереди ещё много, но готовое здание обещают сдать в срок.

Так же в Мурманске преображается аллея на улице Хлобыстова, а интеллект-центры становятся комфортнее для жителей Заполярной столице.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».