СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Лето меняет ритм жизни многих северян. Кто-то уехал отдыхать, кому-то приходится активно трудиться, чтобы успеть сделать за три месяца большой объём работ, а кто-то проводит летние каникулы в городских лагерях.

В Мурманске проходят большие ремонты в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

На озере Ледовом горожане устроили необычный субботник, а для тех школьников, кто не уехал на юг, в областном центре начали работать оздоровительные лагеря.

Обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».