СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В областном центре детские сады к учебному сезону почти готовы. Чтобы удостовериться в этом, глава администрации Мурманска, кажется, завёл новое правило, почти каждый день он ездит в дошкольные учреждения с инспекциями.

Не забывает Евгений Никора и про проверки ремонтных работ на дорогах.

Об этом и о многом другом из жизни областного центра расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».