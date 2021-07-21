СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора на личном примере показал необходимость в прививке от коронавируса. Он прошёл первый этап вакцинации и отметил, что чувствует себя хорошо.

Помимо специальных препаратов иммунитет, по словам специалистов, подстегивают занятия спортом, для развития которого в Мурманске делается очень много.

Подробно о самых важных событиях в областном центре расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».