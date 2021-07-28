СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Лето в Мурманске - пора подготовки к предстоящей долгой зиме, поэтому жителям города приходится терпеть некоторые неудобства. Это и дорожные работы, и ремонты во дворах, и на котельных...

За всеми этими работами нужен глаз да глаз. Глава администрации, кажется, вообще не сидит в кабинете. То школу проверит, то дорожников пожурит. И есть за что…

Подробно о подготовке города к зиме расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».