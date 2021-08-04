СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске на улице Орликовой возобновили строительство детского сада. Работы были приостановлены из-за возросших цен на стройматериалы. Но вопрос удалось решить в кратчайшие сроки.

Не так много времени осталось и до конца летних каникул. Образовательные учреждения областного центра усиленно готовятся к предстоящему учебному году. К слову, Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, на встрече с учениками поднял вопрос школьного питания. Оказывается, оленина не всем детям пришлась по вкусу.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».