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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.21 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Неожиданно Мурманск привлёк к себе внимание мировой общественности. Вполне возможно, что наш город станет пунктом для перевалки калийных удобрений из Беларуси. Вот только кого за это благодарить? Президента Беларуси Александра Лукашенко или страны, которые ввели против братской державы санкции, не совсем понятно. Если всё получится, то белорусская копеечка нет-нет, да осядет в бюджете нашего региона. А это немаловажно.

Александр Григорьевич, несмотря на смутные времена, кажется, крепко стоит на ногах. А вот мурманский градоначальник заявил о намерении уйти в отставку. Вместе с Андреем Сысоевым, уходит, вероятно, и целая эпоха. Плохая или хорошая - не нам судить.

Что точно неплохо для северян, так это начало рекультивации свалки в посёлке Дровяное. На месте тысяч тонн мусора обещают сделать площадку с зелёным газоном. Пока же на месте работают экскаваторы.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

 

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