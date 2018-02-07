СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

У мурманчан – доброе сердце. В столице Заполярья уже несколько лет успешно проходит благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка». Благодаря этому проекту дети проходят качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья. Помощь уже получили более 160 маленьких северян. Какие новые добрые дела сделаны с помощью акции, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ» в очередном выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

В рамках городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» в Мурманск в четвертый раз прибыла делегация врачей тульского Института клинической реабилитологии. Специалисты оказывают помощь детям, страдающим ДЦП.

Мурманская детская клиническая больница снова принимает специалистов из Тулы. Специальная методика, разработанная тульскими врачами Института клинической реабилитологии, направлена на лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и даёт шанс значительно улучшить их состояние.

- Особенность нашей технологии такова, что позволяет нам оперировать детей без разрезов кожи, мягких тканей, не применяя гипсовые мобилизации, - поясняет Андрей Черешнев, главный врач Института клинической реабилитологии (г.Тула), - поэтому дети в ранние сроки в домашних условиях быстрее восстанавливаются.

Тульскими специалистами уже оказана помощь более чем 100 северянам. После прошлых визитов бригады врачей многие дети стали ходить: кто-то с посторонней помощью, а кто-то самостоятельно. Родители маленьких пациентов очень довольны результатами проделанной работы врачей.

Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» успешно работает в Мурманске с 2012 года. В ней принимают участие предприятия и организации области, а также все неравнодушные жители города. Основная цель проекта - помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. В боксы в форме сердец, расположенных на предприятиях, в учреждениях и торговых точках, люди кладут свои средства.

- За 5 лет мы собрали 13 миллионов рублей. И, конечно, сегодня, побывав в этой детской больнице, мы увидели детей, увидели родителей, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, - которым оказывается большая помощь.

На базе Мурманской детской клинической больницы тульские специалисты проконсультировали маленьких пациентов. И уже приступили к операциям, которых ждут 26 юных мурманчан.

Среди тех, кому помогли тульские врачи - 12–летний Даниил. Он уже хорошо знаком зрителям телеканала «Арктик-ТВ». За судьбой мальчика мы следим с 2010 года.

12-летний мальчик Даниил благодаря отзывчивым людям и золотым рукам врачей-хирургов с каждым днём все увереннее стоит и шагает по полу. Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» продолжается и каждый может принять в ней посильное участие.

Даниил Агеев учится в пятом классе. Как и многие мальчишки его возраста, он любит пошалить и пошуметь с друзьями на переменке, поиграть на планшете, но на уроках он очень серьёзен и сосредоточен, потому что мечтает стать учителем математики.

- Люблю я числа складывать, вычитать, делить, сейчас изучаю дроби, - рассказывает о своих интересах в школе Даниил Агеев, ученик.

Даня Агеев - один из первых героев проекта «Арктик-ТВ». Зрители нашего телеканала могли наблюдать за его историей ещё в 2010 году. Тогда мальчику не было и 5 лет. Благодаря огромным усилиям отца, ребёнок каждый день побеждает ДЦП и проходит реабилитации. Отметим, что сам Владимир никогда не жаловался, поэтому нашим журналистам приходилось прикладывать много усилий, чтобы выяснить, чем отзывчивые люди могут помочь отцу-одиночке.

Сейчас Даниилу 12 лет. Он жизнерадостный, активный мальчик, и даже катается на лыжах. В скором времени он планирует записаться в спортивную секцию, а раньше об этом он мог только мечтать. Но чуть меньше месяца назад Даниилу повезло стать пациентом тульских врачей из Института клинической реабилитологии. Они оказывают помощь ребятам, страдающим ДЦП.

- В январе, после новогодних праздников, сыну сделали операцию, - рассказывает Владимир Герасимов, папа мальчика. - Он сначала ничего не замечал, а вот со временем сам начинает отмечать, что стал лучше ходить, больше появилось самостоятельности, теперь уже начинает сам передвигаться. Подвижность его улучшилась. Спасибо докторам за то, что они сделали.

Помощь хирургов стала возможной благодаря средствам, собранным во время акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Напомним, городской проект стартовал 6 лет назад, в нём принимают участие организации и предприятия заполярной столицы, а также неравнодушные горожане. Во многих общественных местах установлены пластиковые боксы, их ещё называют «Добрые сердца», именно туда любой желающий может внести посильную помощь. Каждая, даже незначительная сумма может спасти жизнь ребёнка.

Что касается акции «Помоги спасти жизнь ребёнку», то за распределением пожертвований внимательно следит наблюдательный совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты городского Совета, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на сайте администрации города Мурманска. А ежемесячный отчёт публикуется в газете «Вечерний Мурманск».