СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Портовый, рыбопромышленный, а теперь и туристический. Не успели жители областного центра опомниться, как Мурманск из города трудового, северного и априори не очень уютного, стал, как сейчас принято говорить, крафтовым и гостеприимным.

И вот вам пример. После закрытия социального водного маршрута на Абрам-Мыс прокатиться на катере по заливу стало весьма проблематично, но этим летом от Морского вокзала туристов, да, и вообще все желающих, готов промчать по водной глади катамаран.

Предвкушая морскую прогулку, стоит обратить внимание на Пять Углов». Площадь с залива будет не видно, да, и смотреть пока на площади не на что. То ли будет после масштабной реконструкции! Уже известен разработчик проекта и некоторые детали будущего преображения. Автомобилисты будут, мягко говоря, в шоке, а вот пешеходы, наверное, порадуются.

Как обрадуются многие мурманчане и новости о застройке Больничного города. Уже известно, каким будет первый дом, возведенный на улице Павлова. К слову, от «Боли» в названии микрорайона, скорее всего, уйдут. Куда? Ответ узнаете из нового выпуска программы «Мурманск. Городские хроники».