СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Теперь уже точно! Андрей Сысоев сложил полномочия мэра Мурманска и председателя горсовета. В городском законодательном органе он остался, но уже в роли заместителя и депутата. Тянуть с выбором нового главы народные избранники не стали, почти единогласно проголосовали за кандидатуру Михаила Белошеева. Но что-то подсказывает, что перемены в составе горсовета ещё будут, время такое, неспокойное.

Особенно, учитывая новости с Афганистана. Он, конечно, далеко, но всеобщая глобализация заставляет нервничать, особенно тех, кто в далекой восточной стране бывал в составе контингента войск. Помните 1979-1989 года?

Спустя 4 года после вывода наших войск, правда, уже не в СССР, а в России спустили на воду ледокол «50 лет Победы», который помимо основной работы по проводке караванов судов совершает рейсы к Северному полюсу. Недавно на борту атомохода были дети - одаренные школьники. Такая экспедиция-подарок, пожалуй, лучшая мотивация учиться ещё лучше. Подробности - в программе «Мурманск. Городские хроники».