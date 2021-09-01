СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Большие дела начинаются с малого. Сейчас речь идёт о ряде домов Ленинского округа областного центра, где было принято решение перейти на закрытую систему водоснабжения. За профессиональной терминологией скрыт простой смысл – горячая вода в домах перестанет жутко пахнут и станет в разы чище. На такую систему в этом году переведут 29 домов северного района Мурманска. Немного? Да. Но ведь это только начало. Специалистам компаний «Мурманскводоканал» и «МЭС» приходится исправлять не свои ошибки. Так уж был ранее спроектировали район.

А ещё в городе появилась «умная» остановка. Пока одна, подогревов, как в Скандинавии, здесь нет, зато можно зарядить подсевший от мороза телефон.

Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».