СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В районе Белокаменки на борту лайнера «Принцесса Анастасия» развернулись крупные Арктические учения. Масштаб мероприятий позволял наблюдать за операциями даже из Мурманска, где спасатели развернули большую выставку техники.

А вот в Росте развернулись художники, они украсили ряд домов микрорайона огромными картинами – муралами. Здесь же развернулся финальный этап эко-марафона «Чистый регион».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».