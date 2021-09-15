СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Опубликован график перехода Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения. Согласно плану, за несколько лет тепловые пункты установят в каждом доме района, жители которого уже давно страдают от грязной дурно пахнущей воды, которая поступает в многоэтажки с котельных в краны квартир из системы отопления.

Парк рядом с Семёновским озером, который так же расположен в Ленинском районе, обзавёлся новой достопримечательностью. На смотровой площадке, недалеко от «Алёши», установили глюкофон.

Обо всём этом и о многом другом подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».