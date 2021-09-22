СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В областном центре после вынужденного простоя открыли кинотеатр «Мурманск». Он ждёт всех любителей премьер. Теперь, к слову, проекторы есть не только в кинозалах, но и на улицах города.

Например, на Кольском проспекте установили первый проекционный пешеходный переход.

Об этом и многом другом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».