СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На более чем миллиард рублей подрос бюджет города Мурманска. Поступившие средства ещё нужно распределить. Как? Знают депутаты городского Совета, которые приняли участие в первом после выборов заседании законодательного органа.

Потратят деньги и на благоустройство областного центра, о котором так же пойдёт в речь в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».