СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск активно готовится к празднованию 105-летия. А ведь, кажется, ещё недавно город-герой отмечал свой столетний юбилей.

Первые события, приуроченные к празднику, уже состоялись в областном центре. Подарком горожанам можно назвать и ремонты дворов, которые сейчас завершают в столице Кольского полуострова.

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».