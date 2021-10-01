СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готов встретить 105-ю годовщину со дня основания. Жителей и гостей города уже 3 октября ждёт большой праздник и шоу-программа. На ней мы остановимся подробно.

Но, помимо этого, на этой неделе администрация города Мурманска успела заключить соглашение с Управляющей компанией «Столица Арктики» и даже открыть обновленный интеллект-центр.

Подробности смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».