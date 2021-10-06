СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск свой день рождения отметил досрочно. Массовое гуляния и большой праздник развернули в центре города 3 октября. На 105-ю годовщину организаторы подготовили для жителей и гостей областного центра сразу 9 площадок, которые разместили вдоль проспекта Ленина.

А уже 4 октября состоялась встреча с почётными гражданами Мурманска и награждения победителей традиционного конкурса рисунков.

Как это было подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск Городские хроники».