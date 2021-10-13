СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

День учителя Мурманск отметил, подведя итоги конкурса профессионального мастерства педагогов. А на Кольском проспекте в районе дома номер 101 открыли новый игровой комплекс, который станет частью большого благоустроенного парка, вытянувшегося вдоль проспекта до здания администрации Первомайского округа.

А ещё в городе состоялся большой молодёжный форум «Территория свободного развития».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».